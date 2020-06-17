Китай та Індія за крок до війни: на кордоні загинули 20 військових, але пострілів ніхто не чув

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Війна між Китаєм та Індією, двома найбільш населеними державами світу, стала більш ймовірною впродовж минулої доби. На кордоні між цими країнами стався інцидент, що призвів до жертв.

Влада Індії заявила, що внаслідок сутички з китайськими військовими в провінції Ладакх по сусідству з Кашміром загинули 20 індійських військовослужбовців, повідомляє BBC. Це перша за 45 років загибель військових на так званій лінії фактичного контролю, яка замінює індійсько-китайський кордон в регіоні.

Джерела декількох індійських ЗМІ говорять, що пострілів в окрузі не чули, і припускають, що індійських солдатів «забили до смерті». Офіційних підтверджень цієї версії немає, але на лінії контролю в останні тижні часто відбувалися бійки між солдатами.

В індійських ЗМІ пишуть, що втрати в сутичці зазнали обидві сторони, проте китайська армія не визнала загибель своїх військових, а представник МЗС КНР на брифінгу у вівторок заявив, що його не інформували і про загибель військовослужбовців Індії.

Лінія фактичного контролю між Китаєм і Індією погано демаркована, водночас присутність в цьому районі річок, озер і снігових вершин означає, що її географічне розташування може змінюватися. Це призводить до того, що військові армій Індії та Китаю в багатьох точках опиняються віч-на-віч.

Представники міністерств оборони двох країн проводять зустріч з метою знизити напруженість, йдеться в заяві індійської армії. Китайська сторона підтвердила, що така зустріч проводиться, і звинуватила Індію в порушенні державного кордону.

Представник МЗС Китаю Чжао Ліцзяні на брифінгу у вівторок заявив, що індійські військові двічі перетинали лінію контролю в понеділок, «провокуючи і нападаючи на китайський особовий склад, що призвело до серйозного фізичного конфлікту».

Ситуація в Кашмірі, на який претендують Індія, Пакистан і Китай, в останні роки загострюється. У регіоні не припиняються сутички між військовими і збройними угрупованнями, але на лінії контролю з Китаєм військових зіткнень не було вже кілька десятків років. Ця лінія була проведена за підсумками конфлікту 1962 року, в якому Індія зазнала поразки.

У травні Індія і Китай перекинули в прикордонний район по кілька тисяч військових, а Делі нагадав про свою позицію, відповідно до якої Китай окупував в цьому районі 38 тис. кв. км індійської території. 6 червня сторони домовилися вирішити ситуацію мирним шляхом, і військові почали поступово залишати свої позиції.