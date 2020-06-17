Мангеру избирают меру пресечения в день рождения Гандзюк, фото — ФБ "Хто замовив Катю Гандзюк?"

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Ракурс

Меру пресечения председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру будут избирать сегодня в Печерском райсуде Киева.

Заседание проходит в день рождения Екатерины Гандзюк, в организации убийства которой обвиняют Мангера. Гандзюк 17 июня исполнилось бы 35 лет.

Судебное заседание будет закрытым, поэтому представителей СМИ и свободных слушателей в зал суда не пустят. Вчера вечером судья дала время на рассмотрение материалов следствия адвокатам Мангера. Перед этим Мангера доставили под конвоем в Киев. Адвокаты заявили отвод судьям, который отклонили.

После заседания суда Мангера задержали сотрудники конвоя. Его адвокаты утверждали, что задержание проводили «люди с шевронами СБУ». Председатель Херсонского облсовета ночевал в изоляторе СБУ.

На последние заседания суда подозреваемый не приходил, ссылаясь на плохое состояние здоровья. 11 июня прокуратура возобновила досудебное расследование по делу убийства Екатерины Гандзюк по подозрению Алексею Левину и Владиславу Мангеру, отметив, что им стало известно о давлении последнего на двух свидетелей уже во время ознакомления с материалами дела.

Прокурор сообщил, что будет просить суд арестовать Мангера без возможности внесения залога.