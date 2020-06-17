Блогер Шарий вышел под офис Зеленского отстаивать свои права. Фото: Корреспондент

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Ракурс

В Киеве под Офисом президента проходит акция протеста, организатором которой выступил блогер Анатолий Шарий. Протестующие с флагами и табличками скандируют: «Вова, выходи!» и «Немой президент — не мой президент!»

Одним из главных требований протестующих является защита прав журналистов.

С другой стороны патриотически настроенные активисты собираются протестовать против акции Шария.

В Нацполиции сообщили, что для поддержания порядка и недопущения провокаций в центр Киева стянуты дополнительные силы.

Правоохранители призывают участников акции выражать свою позицию мирно и не нарушать законодательство. Также они просят быть осторожными СМИ, которые будут работать на месте событий, и обращаться к полиции в случае опасности.