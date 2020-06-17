Рада провалила звіт ТСК щодо каналів Медведчука, комісія розпущена, фото — Цензор

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Ракурс

У Верховній Раді сьогодні не підтримали звіт тимчасової слідчої комісії, яка розслідувала зміну власників кількох телеканалів, близьких до нардепа Віктора Медведчука.

За відповідну постанову знайшовся тільки 191 голос і ТСК після цього розпустили.

У квітні постанову № 3363 «Про звіт тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації» подали в Раду шестеро нардепів з різних фракцій, які були членами комісії.

ТСК утворили у жовтні 2019 року. Комісія перевіряла обставин придбання, джерела виплати та надходження коштів під час зміни власників телеканалів NewsOne, «112 Україна», ZIK і провела дослідження щодо встановлення осіб, які прямо чи опосередковано брали участь у процесі зміни власників зазначених телеканалів, є бенефіціарними власниками, впливають на редакційну політику телеканалів.

У звіті ТСК, опублікованому на сайті Ради, йдеться про те, що Тимчасова слідча комісія провела сім засідань. Члени ТСК встановили, що канали, близькі до Медвечука, розповсюджували ідеї і тези, що можуть загрожувати інтересам національної безпеки.

Станом на дату подання звіту СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо антиукраїнської діяльності вказаних каналів.

Тимчасова слідча комісія також зазначає той факт, що значна частина договорів купівлі-продажу, акти про рух грошових коштів під час купівлі-продажу зберігаються за кордоном, їх отримання можливе лише через запити правоохороних органів про надання міжнародно-правової допомоги до іноземних юрисдикцій. Це в певній частині зупинило розслідування відповідно до покладених завдань.