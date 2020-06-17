Авіакатастрофа МАУ: в МЗС назвали терміни розслідування справи та розповіли, що буде з «чорними скриньками»

Авіакатастрофа МАУ. Фото: Lenta.UA

https://racurs.ua/ua/n139846-aviakatastrofa-mau-v-mzs-nazvaly-terminy-rozsliduvannya-spravy-ta-rozpovily-scho-bude.html

Ракурс

Авіакатастрофа МАУ в небі над Тегераном, внаслідок якої загинули 176 осіб, розслідується вже півроку. Проте процес розслідування набув затяжного характеру, а терміни виплати Іраном компенсацій сім’ям загиблих здаються вельми примарними. Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив, що розгляд подібних справ займає близько двох років.

Але це лише в тому випадку, якщо справа не буде розглядатися у судовому порядку. Якщо ж доведеться звертатися до міжнародних судів, то процес може істотно затягнутися і розгляд справи триватиме понад п’ять років, повідомив Єнін в інтерв’ю «РБК-Україна».

За словами Єніна, наразі мають місце спроби іранської сторони маніпулювати різними аспектами цієї справи. Існують три аспекти: технічне розслідування, кримінальне розслідування і переговорний процес.

Переговори передбачають прозоре розслідування інциденту, надання гарантій щодо недопущення подібних інцидентів у майбутньому, а також компенсацію сім’ям загиблих та авіакомпанії. Для початку Україна повинна вичерпати всі можливості переговорного процесу і тільки після цього звертатися до ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) або до суду Організації Об'єднаних Націй для захисту порушених інтересів. Єнін висловив надію, що до судового розгляду справа не дійде, тому що це істотно затягне процес.

Щодо питання з «чорними скриньками», Єнін заявив, що згідно з Чиказькою конвенцією, країна, на території якої сталася катастрофа, повинна забезпечити розшифровку «чорних скриньок». Якщо відповідного обладнання у неї немає, то самописці повинні бути передані третій стороні. Обирається будь-яка третя країна.

В Ірані і в Україні обладнання для розшифровки «чорних скриньок» немає, тому МЗС провів переговори із французькою стороною і отримав попередню згоду. Окрім того, представники США також висловили готовність прилетіти до Франції для розшифровки самописців. Єнін зазначив, що самописці можуть не містити інформацію, адже для її знищення досить підійти до «чорних скриньок» з електрошокером.

Проте не тільки «чорні скриньки» можна використовувати як докази провини Ірану. Існують супутникові дані, що свідчать про попадання у літак двох ракет. Також повинні бути аудіо- та відеозаписи з ракетних комплексів, які здійснювали обстріл літака.

Як раніше писав «Ракурс», Іран визнав, що літак був збитий їхньою ракетою, проте влада країни продовжує наполягати, що що причиною катастрофи є людська помилка.