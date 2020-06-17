Авиакатастрофа МАУ: в МИД назвали сроки расследования дела и рассказали, что будет с «черными ящиками»

Авиакатастрофа МАУ. Фото: Lenta.UA

https://racurs.ua/n139846-aviakatastrofa-mau-v-mid-nazvali-sroki-rassledovaniya-dela-i-rasskazali-chto-budet-s-chernymi.html

Ракурс

Авиакатастрофа МАУ в небе над Тегераном, в результате которой погибли 176 человек, расследуется уже полгода. Однако процесс расследования приобрел затяжной характер, а сроки выплаты Ираном компенсаций семьям погибших кажутся весьма призрачными. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что рассмотрение подобных дел занимает около двух лет.

Но это лишь в том случае, если дело не будет рассматриваться в судебном порядке. Если же придется обращаться в международные суды, то процесс может существенно затянуться и рассмотрение дела может занять более пяти лет, сообщил Енин во время интервью «РБК-Украина».

По словам Енина, на сегодняшний день имеют место попытки иранской стороны манипулировать разными аспектами данного дела. Существуют три аспекта: техническое расследование, уголовное расследование и переговорный процесс.

Переговоры предусматривают прозрачное расследование инцидента, предоставление гарантий по недопущению подобных инцидентов в будущем, а также компенсацию семьям погибших и авиакомпании.

Для начала Украина должна исчерпать все возможности переговорного процесса и только после этого обращаться в совет Международной организации гражданской авиации (IКАО) или суд Организации Объединенных Наций для защиты нарушенных интересов.

Енин выразил надежду, что до судебного разбирательства дело не дойдет, так как это существенно продлит процесс.

Относительно вопроса с «черными ящиками» Енин заявил, что согласно Чикагской конвенции, страна, на территории которой произошла катастрофа, должна обеспечить расшифровку «черных ящиков». Если соответствующего оборудования у нее нет, то самописцы должны быть переданы третьей стороне. Выбирается любая третья страна.

В Иране и в Украине оборудования для расшифровки «черных ящиков» нет, поэтому МИД провел по данному поводу переговоры с французской стороной и получил предварительное согласие. Кроме того, представители США также высказали готовность прибыть во Францию для расшифровки самописцев.

Енин уточнил, что самописцы могут не содержать информацию, ведь для ее уничтожения достаточно подойти к «черным ящикам» с электрошокером.

Однако не только «черные ящики» можно использовать в качестве доказательств вины Ирана. Существуют спутниковые данные, свидетельствующие о попадании в самолет двух ракет. Также должны быть аудио- и видеозаписи с ракетных комплексов, осуществлявших обстрел самолета.

Как ранее писал «Ракурс», Иран признал, что самолет был сбит их ракетой, однако власти страны продолжают настаивать, что крушение связано с человеческой ошибкой.