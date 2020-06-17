Карантин в Верховной Раде: Стефанчук призвал оштрафовать нардепов-«безмасочников»

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Штрафы для депутатов, которые не носят маски в сессионном зале Верховной Рады, стали темой для обсуждения в ходе сегодняшнего пленарного заседания. Вице-спикер Руслан Стефанчук попросил всех коллег надеть маски.

Я глубоко убежден, что депутат должен быть примером законопослушания и порядочности. В Украине никто не отменял карантин. Я очень прошу надеть маски, потому что забота о других — это забота и о тех, кто находится рядом с вами в этом зале, — заявил Стефанчук.

Вице-спикер Рады также обратил внимание на необходимость реализации принципа справедливости.

Если в зале кто-то нарушает карантин, это должно получить надлежащую оценку со стороны органов, которые должны привлекать к административной ответственности. Если вы не можете надеть маски — давайте будем наполнять бюджет вместе административными штрафами, — резюмировал Стефанчук.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что до конца лета масочный режим могут завершить, если количество случаев заражения коронавирусом в стране будет идти на спад.