Карантин в Украине. Фото: Кличко в Фейсбук

https://racurs.ua/n139807-v-ukraine-mogut-usilit-shtrafy-za-nesobludenie-masochnogo-rejima-shmygal.html

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Штрафы за маски в Украине могут усилить, но правительство готово пересмотреть вопрос ношение масок на улицах.

Кабинет министров Украины готов усилить административную ответственность за отсутствие маски на человеке в помещениях и транспорте во время карантина. Об этом 16 июня заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба правительства.

Мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте, — рассказал премьер.

Глава правительства подчеркнул, что важно держать эпидемию под контролем. Шмыгаль отметил, ослабление карантина украинцы восприняли как его отмену.

Также премьер призвал губернаторов держать ситуацию с распространением коронавируса в регионах под контролем и подчеркнул, что для этого у них есть достаточно полномочий.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявлял, что до конца лета масочный режим могут завершить, если количество случаев заражения коронавирусом в стране будет идти на спад.