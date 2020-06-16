Партия «Свобода» получила часть финансирования от экс-нардепа. Фото: 24 канал

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Ракурс

Партия «Свобода» получила щедрый подарок в качестве пожертвования от экс-нардепа Алексея Кайды, который второй год находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Как известно, Кайда также является заместителем мэра Ивано-Франковска.

Согласно финансовому отчету партии «Свобода», Кайда в 2019 году единоразово перечислил на счет политсилы 95 тыс. грн. Декларация Кайды свидетельствует о том, что эта сумма составляет практически половину годовой зарплаты его жены, сообщает «Честно».

В 2019 году жена Кайды получила 202 тыс. 482 грн дохода. Своих доходов экс-нардеп не задекларировал. Денежных сбережений у семейства нет.

Как известно, Кайда со 2 ноября 2018 года по 15 января 2021 года находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Журналисты попытались у экс-нардепа выяснить, за счет каких денежных поступлений он смог пожертвовать партии 95 тыс. грн, но Кайда на звонки и сообщения не отвечает.

Было установлено, что Кайда не единственный «свободовец», который пожертвовал партии 95 тыс. грн. Такие же суммы в казну партии перечислили депутаты-«свободовцы» Ивано-Франковского городского совета Петр Гавриш, Роман Онуфриев, Андрей Строич, Олег Капустяк и его жена Оксана.

Как ранее писал «Ракурс», Кайда за драку с нардепом от «Слуги народа» Андреем Богданцом, которая произошла 11 декабря 2019 года после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики, был отправлен судом под ночной домашний арест.