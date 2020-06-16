Зеленский приказал министрам стать в очередь за вакциной. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, поставил задачу усилить переговоры на международной арене относительно сотрудничества в вопросе приобретения вакцины против COVID-19, когда ее изготовят.

Глава государства считает, что Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. Об этом президент заявил на традиционном совещании по борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба Офиса президента.

У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Пожалуйста, внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня, — отметил президент.

На днях министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в своем Facebook сообщил, что Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт с фармацевтической компанией AstraZeneca на поставку вакцины от COVID-19. Чиновник отметил, что контракт предусматривает поставку не менее 400 млн доз вакцины, разработанной в сотрудничестве с учеными Оксфордского университета.

Главный исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио отметил, что проведение исследований поздних фаз вакцины завершится уже этой осенью, а первая партия будет доставлена к концу 2020 года. В компании отметили, что заключили аналогичные соглашения с Великобританией и США на 700 млн доз. Кроме того, была согласована лицензия с индийским институтом сыворотки на поставку еще 1 млрд доз.

Напомним, президент Владимир Зеленский обещал, что один из фондов выплатит 1 млн долл. людям, которые изобретут вакцину от коронавируса.