Зеленський наказав міністрам стати в чергу за вакциною. Фото: president.gov.ua

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Володимир Зеленський, президент України, поставив завдання посилити переговори на міжнародній арені щодо співпраці у придбанні вакцини проти COVID-19, коли її виготовлять.

Глава держави вважає, що Україна повинна отримати доступ до вакцини нарівні з іншими країнами, щойно вона буде виготовлена. Про це президент заявив на традиційній нараді із боротьби з коронавірусом, повідомляє прес-служба Офісу президента.

У нас хороші відносини з Європейським Союзом. Будь ласка, уважно стежте за розробками вакцини проти коронавірусу та тримайте Україну високо на порядку денному, — зазначив президент.

Днями міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца у своєму Facebook повідомив, що Італія, Німеччина, Франція та Нідерланди підписали контракт із фармацевтичною компанією AstraZeneca на поставку вакцини від COVID-19. Посадовець зазначив, що контракт передбачає поставку щонайменше 400 млн доз вакцини, розробленої у співпраці з вченими Оксфордського університету.

Головний виконавчий директор AstraZeneca Паскаль Соріо зазначив, що проведення досліджень пізніх фаз вакцини завершиться вже цієї осені, а перша партія буде доставлена до кінця 2020 року. У компанії зазначили, що уклали аналогічні угоди з Великою Британією та США на 700 млн доз. Окрім того, була погоджена ліцензія з індійським інститутом сироватки на поставку ще 1 млрд доз.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський обіцяв, що один із фондів виплатить 1 млн дол. людям, які винайдуть вакцину від коронавірусу.