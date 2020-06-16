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Ракурс
Верховна Рада дозволила військовим з інвалідністю служити в СБУ і Держприкордонслужбі

Рада дозволила військовим з інвалідністю служити в СБУ і Держприкордонслужбі

16 чер 2020, 15:05
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Верховна Рада вдосконалила окремі питання проходження українцями військової служби, дозволивши військовослужбовцям з інвалідністю служити у Державній прикордонній службі та Службі безпеки України. У першому читанні цей нормативний акт підтримали 310 парламентарів. Стільки ж нардепів проголосували за законопроект № 2592 у другому читанні.

Законопроектом внесено зміни до абзацу першого ч. 5 ст. 20 та абзацу першого ч. 10 ст. 23 закону «Про військовий обов’язок і військову службу», якою ДПСУ, СБУ виключено з переліку військових формувань, у яких не можуть проходити військову службу військовослужбовці, визнані військово-лікарськими комісіями за станом здоров’я непридатними до військової служби, — йдеться у пояснювальній записці.

Після набрання цим законопроектом чинності, військовослужбовці зможуть продовжувати службу, а особи, звільнені за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), — піти на військову службу за контрактом.

Також нагадаємо, нещодавно Рада адаптувала українські офіцерські звання до стандартів НАТО.

Джерело: Ракурс


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