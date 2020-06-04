Верховна Рада адаптувала звання українських офіцерів до стандартів НАТО: перелік

https://racurs.ua/ua/n139256-kommodor-ta-general-rada-adaptuvala-ukrayinski-oficerski-zvannya-do-standartiv-nato.html

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Верховна Рада привела офіцерські звання українських військових у відповідність до стандартів НАТО, ухваливши у другому читанні та в цілому проект закону № 2247. Під час ранкового пленарного засідання за це рішення проголосував 291 нардеп.

Як зазначено у пояснювальній записці, законопроект Міністерства оборони передбачає приведення військових звань вищого офіцерського складу до стандартів провідних європейських країн та НАТО з метою вдосконалення національного законодавства з питань проходження військової служби у Збройних силах України.

Зокрема передбачається запровадити нові назви військових звань вищого офіцерського складу, наприклад «бригадний генерал» (коммодор), «командор-адмірал», а замість звання «генерал-полковник», «генерал армії України» — звання «генерал».

Згідно з документом, наступним після полковника у військовій ієрархії буде введено нове звання «бригадного генерала» (коммодор), по старшинству після якого буде генерал-майор. У Військово-морських силах звання бригадного генерала відповідатиме чину командор-адмірала.

Відповідні зміни внесено до Статутів ЗСУ та закону «Про військовий обов’язок і військову службу».