Розгніваний австралієць прогнав прем'єр-міністра і журналістів зі своєї ділянки. Фото: Daily Mail.

https://racurs.ua/ua/n139260-premiera-avstraliyi-vygnaly-z-pryvatnyh-volodin-za-vytoptuvannya-svijogo-gazonu-foto-video.html

Ракурс

В Австралії стався курйозний випадок під час прес-конференції прем'єр-міністра країни Скотта Моррісона, яка проходила на свіжому повітрі упередмісті Канберри. Коли Моррісон розповідав журналістам про плани надання субсидій жителям на ремонт будинків, на ганок вийшов розгніваний босоногий австралієць, який зажадав, щоб усі зійшли з його ділянки, на якій він нещодавно засіяв газон.

Прем'єр попросив журналістів зійти з газону місцевого жителя, пише Daily Mail.

«Guys, I’ve just reseeded that."



Prime Minister Scott Morrison was interrupted during a press conference by an unimpressed homeowner who told the assembled press pack to get off his lawn.



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6.00pm on #9Newspic.twitter.com/tkO454G6Wb — Nine News Australia (@9NewsAUS) June 4, 2020

Після цього Моррісон поцікавився у господаря будинку, чи тепер все у порядку, і отримав позитивну відповідь у вигляді піднятого вгору великого пальця.

Моррісон у свою чергу підняв великий палець вгору і продовжив прес-конференцію, а господар будинку повернувся до будинку.

Сам прем'єр-міністр цей випадок назвав кумедним.

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