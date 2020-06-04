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Ракурс
Розгніваний австралієць прогнав прем'єр-міністра і журналістів зі своєї ділянки. Фото: Daily Mail.

Прем'єра Австралії вигнали з приватних володінь за витоптування свіжого газону (ФОТО, ВІДЕО)

4 чер 2020, 14:53
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В Австралії стався курйозний випадок під час прес-конференції прем'єр-міністра країни Скотта Моррісона, яка проходила на свіжому повітрі упередмісті Канберри. Коли Моррісон розповідав журналістам про плани надання субсидій жителям на ремонт будинків, на ганок вийшов розгніваний босоногий австралієць, який зажадав, щоб усі зійшли з його ділянки, на якій він нещодавно засіяв газон.

Прем'єр попросив журналістів зійти з газону місцевого жителя, пише Daily Mail.

Після цього Моррісон поцікавився у господаря будинку, чи тепер все у порядку, і отримав позитивну відповідь у вигляді піднятого вгору великого пальця.

Разгневанный австралиец прогнал премьер-министра и журналистов со своего участка. Фото: Daily mail.Моррісон у свою чергу підняв великий палець вгору і продовжив прес-конференцію, а господар будинку повернувся до будинку.

Разгневанный австралиец прогнал премьер-министра и журналистов со своего участка. Фото: Daily mail.Сам прем'єр-міністр цей випадок назвав кумедним.



Як раніше писав «Ракурс», жителі одного з сіл Богодухівського району надто хлібосільно зустрічали голову Харківської обласної державної адміністрації. Щоб дорогий гість не стояв на сирій землі, йому під ноги постелили килим


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