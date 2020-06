В Австралии произошел курьезный случай во время пресс-конференции премьер-министра страны Скотта Моррисона, которая проходила на свежем воздухе в предместье Канберры. Когда Моррисон рассказывал журналистам о планах предоставления субсидий жителям на ремонт домов, на крыльцо вышел разгневанный босоногий австралиец, который потребовал всех уйти с его участка, на котором он недавно засеял газон.

Премьер попросил журналистов уйти с газона местного жителя, пишет Daily Mail.

«Guys, I’ve just reseeded that."



Prime Minister Scott Morrison was interrupted during a press conference by an unimpressed homeowner who told the assembled press pack to get off his lawn.



