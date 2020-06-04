Разгневанный австралиец прогнал премьер-министра и журналистов со своего участка. Фото: Daily mail.

https://racurs.ua/n139260-premera-avstralii-izgnali-iz-chastnyh-vladeniy-za-vytaptyvanie-svejego-gazona-foto-video.html

Ракурс

В Австралии произошел курьезный случай во время пресс-конференции премьер-министра страны Скотта Моррисона, которая проходила на свежем воздухе в предместье Канберры. Когда Моррисон рассказывал журналистам о планах предоставления субсидий жителям на ремонт домов, на крыльцо вышел разгневанный босоногий австралиец, который потребовал всех уйти с его участка, на котором он недавно засеял газон.

Премьер попросил журналистов уйти с газона местного жителя, пишет Daily Mail.

«Guys, I’ve just reseeded that."



Prime Minister Scott Morrison was interrupted during a press conference by an unimpressed homeowner who told the assembled press pack to get off his lawn.



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6.00pm on #9Newspic.twitter.com/tkO454G6Wb — Nine News Australia (@9NewsAUS) June 4, 2020

После этого Моррисон поинтересовался у хозяина дома, все ли теперь в порядке, и получил положительный ответ в виде поднятого вверх большого пальца.

Моррисон в свою очередь поднял большой палец вверх и продолжил пресс-конференцию, а хозяин дома вернулся в дом.

Сам премьер-министр этот случай назвал забавным.

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