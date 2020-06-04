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Ракурс
Разгневанный австралиец прогнал премьер-министра и журналистов со своего участка. Фото: Daily mail.

Премьера Австралии изгнали из частных владений за вытаптывание свежего газона (ФОТО, ВИДЕО)

4 июн 2020, 14:53
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В Австралии произошел курьезный случай во время пресс-конференции премьер-министра страны Скотта Моррисона, которая проходила на свежем воздухе в предместье Канберры. Когда Моррисон рассказывал журналистам о планах предоставления субсидий жителям на ремонт домов, на крыльцо вышел разгневанный босоногий австралиец, который потребовал всех уйти с его участка, на котором он недавно засеял газон.

Премьер попросил журналистов уйти с газона местного жителя, пишет Daily Mail.

После этого Моррисон поинтересовался у хозяина дома, все ли теперь в порядке, и получил положительный ответ в виде поднятого вверх большого пальца.

Разгневанный австралиец прогнал премьер-министра и журналистов со своего участка. Фото: Daily mail.

Моррисон в свою очередь поднял большой палец вверх и продолжил пресс-конференцию, а хозяин дома вернулся в дом.

Разгневанный австралиец прогнал премьер-министра и журналистов со своего участка. Фото: Daily mail.

Сам премьер-министр этот случай назвал забавным.



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