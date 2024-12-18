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Ракурс
Посольство Австралії відновлює свою роботу в Україні

Посольство впливової країни світу повертається в Україну

18 гру 2024, 13:52
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Посольство Австралії відновлює свою роботу в Україні.


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Про це поінформував очільник МЗС Андрій Сибіга під час першого за 10 років візиту його австралійської колеги Пенні Вонг до Києву.

Під час зустрічі Сибіга звернувся до Вонг із запитом на додаткову військову підтримку, включаючи австралійські бронемашини «Бушмастер» та попросив врахувати потреби України при списанні військової техніки, що перебуває на озброєнні Австралії.

Крім цього, вони обговорювали загрози, пов’язаним із поглибленням співпраці рф та кндр.

Джерело: Ракурс


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