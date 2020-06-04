Верховная Рада адаптировала звания украинских офицеров со стандартами НАТО: перечень

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Верховная Рада привела офицерские звания украинских военных в соответствие со стандартами НАТО, приняв во втором чтении и в целом проект закона № 2247. В ходе утреннего пленарного заседания за это решение проголосовал 291 нардеп.

Как указано в пояснительной записке, законопроект Министерства обороны предусматривает приведение воинских званий высшего офицерского состава к стандартам ведущих европейских стран и Североатлантического альянса с целью совершенствования национального законодательства по вопросам прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины.

В частности предполагается ввести новые названия воинских званий высшего офицерского состава, например «бригадный генерал» (коммодор), «командор-адмирал», а вместо званий «генерал-полковник» и «генерал армии Украины» использовать звание «генерал».

Согласно документу, следующим после полковника в военной иерархии будет введено новое звание «бригадного генерала» (коммодора), по старшинству после которого будет генерал-майор. В Военно-морских силах звание бригадного генерала будет отвечать чину командор-адмирала.

Соответствующие изменения внесены в Уставы ВСУ и закон «О воинской обязанности и военной службе».