Верховная Рада разрешила военным с инвалидностью служить в СБУ и Госпогранслужбе

https://racurs.ua/n139803-rada-razreshila-voennym-s-invalidnostu-rabotat-v-sbu-i-gospogranslujbe.html

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Верховная Рада усовершенствовала отдельные вопросы прохождения украинцами военной службы, позволив военнослужащим с инвалидностью работать в Государственной пограничной службе и Службе безопасности Украины. В первом чтении этот нормативный акт поддержали 310 парламентариев. Столько же нардепов проголосовали за законопроект № 2592 во втором чтении.

Проект закона вносит изменения в абзац первый ч. 5 ст. 20 и абзац первый ч. 10 ст. 23 закона «О воинской обязанности и военной службе», которыми ГПСУ и СБУ исключаются из перечня воинских формирований, где не могут проходить военную службу военнослужащие, признанные военно-врачебными комиссиями по состоянию здоровья негодными к военной службе, — говорится в пояснительной записке.

После вступления этого законопроекта в силу, военнослужащие смогут продолжать службу, а лица, уволенные по состоянию здоровья в силу заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий) — устроиться на военную службу по контракту.

Также напомним, недавно Рада адаптировала украинские офицерские звания со стандартами НАТО.