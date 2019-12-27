Алексей Кайда. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n131368-draka-v-rade-svobodovca-kaydu-otpravili-pod-nochnoy-domashniy-arest.html

Ракурс

Драка в раде обернулась для бывшего нардепа-свободовца Алексея Кайды ночным домашним арестом. Решение о применении в отношении экс-нардепа такой меры пресечения вынес Киевский апелляционный суд.

Кайда останется под ночным домашним арестом вплоть до 12 февраля 2020 года, сообщили в суде.

В результате апелляционного рассмотрения было отменено постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 12 декабря 2019 года.

К подозреваемому была применена мера пресечения в виде домашнего ареста с 22.00 до 6.00 следующего дня. В указанный период времени Кайде запрещено покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора и суда.

Как известно, 11 декабря 2019 года после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между нардепом от «Слуги народа» Андреем Богданцом и членами Всеукраинского объединения «Свобода».

Причиной конфликта стало рассмотрение поправок к закону о рынке сельхозземель. Свободовцы хотели радикальными методами добиться снятия с рассмотрения данного законопроекта.

Как ранее писал «Ракурс», Печерский районный суд Киева 12 декабря отпустил на поруки бывшего нардепа Кайду, который был задержан за драку в помещении комитетов Верховной Рады.