Олексій Кайда. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n131368-biyka-v-radi-svobodivcya-kaydu-vidpravyly-pid-nichnyy-domashniy-aresht.html

Ракурс

Бійка в Раді обернулася для колишнього нардепа-свободівця Олексія Кайди нічним домашнім арештом. Рішення про застосування щодо екс-нардепа такого запобіжного заходу виніс Київський апеляційний суд.

Кайда залишиться під нічним домашнім арештом до 12 лютого 2020 року, повідомили в суді.

У результаті апеляційного розгляду було скасовано постанову слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 грудня 2019 року.

До підозрюваного було застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту з 22.00 до 6.00 наступного дня. У зазначений період часу Кайді заборонено залишати місце проживання без дозволу слідчого, прокурора і суду.

Як відомо, 11 грудня 2019 року після засідання комітету з питань аграрної та земельної політики сталася бійка між нардепом від «Слуги народу» Андрієм Богданцем і членами Всеукраїнського об'єднання «Свобода».

Причиною конфлікту став розгляд поправок до закону про ринок сільгоспземель. Свободівці хотіли радикальними методами домогтися зняття із розгляду цього законопроекту.

Як раніше писав «Ракурс», Печерський районний суд Києва 12 грудня відпустив на поруки колишнього нардепа Кайду, який був затриманий за бійку в приміщенні комітетів Верховної Ради.