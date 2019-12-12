Бійка у Раді: повідомили про підозру одному зі свободівців, які били слугу народу Богданця, скріншот відео

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Правоохоронці повідомили про підозру одному із членів партії «Свобода», який вчора брав участь у бійці із «слугою народу» Андрієм Богданцем.

Найближчим часом суд обиратиме йому міру запобіжного заходу, повідомили у столичній Національній поліції. Поліція кваліфікувала подію як погрозу або насильство щодо державного чи громадського діяча (ч. 2 ст. 346 КК України).

Сьогодні вранці силовики затримали двох свободівців. Йшлося про Олега Куцину та Олексія Кайду. Куцина — командир добровольчої чоти «Карпатська січ», Кайда — також ветеран, нардеп 7-го скликання.

Бійка з нардепом від «Слуги народу» Андрієм Богданцем сталася вчора на засіданні парламентського аграрного комітету. Кайду планували забрати до Печерського районного відділку поліції.

Під час бійки 11 грудня в Раді почубилися нардеп Богданець і колишні депутати від «Свободи» Едуард Леонов й Ігор Мірошниченко. Після бійки Богданець потрапив до лікарні. Медики підозрюють, що у парламентаря струс мозку.

Учора засідав комітет Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. Депутати обговорювали питання обігу земель сільськогосподарського призначення.