Верховна Рада ухвалила закон про надання притулку бездомним особам

Рада ухвалила закон про надання притулку бездомним особам. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n130741-verhovna-rada-uhvalyla-zakon-pro-nadannya-prytulku-bezdomnym-osobam.html

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Верховна Рада проголосувала за проекти законів, які стосуються надання притулку бездомним та особливості оформлення документів, що підтверджують громадянство України.

Український парламент 12 грудня 343 голосами у другому читанні підтримав проект закону № 0932 «Про внесення змін до закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» щодо надання притулку бездомним особам. А за законопроект № 0933 «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» проголосували 348 нардепів. Про це йшлося в трансляції засідання Верховної Ради.

У пояснювальній записці до проекту закону про надання притулку бездомним особам йдеться, що він забезпечить доступність та належну якість соціальних послуг для бездомних осіб. Крім того, він розширить переліку надавачів соціальних послуг на рівні громади та на рівні регіону відповідно за принципами субсидіарності та децентралізації. Також документ удосконалить умови надання адміністративних послуг.

Документ відмінить дискримінаційні норми й заборонить приватним надавачам соцпослуг створювати спеціальні соціальні установи для бездомних, відмінить прив’язку реєстрації в Центрі обліку для бездомних осіб до надання лише соціальної послуги «Надання притулку».

Законопроект № 0933 визначить особливості оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, громадянам, які проживають у на Донбасі або переселилися з нього під час проведення АТО.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроект № 2172 щодо ринкового нагляду. Суть новації полягає в тому, щоб захистити українського виробника від контрабанди та фальсифікату і реформувати систему перевірки виробництва.