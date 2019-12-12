Верховная Рада приняла закон о предоставлении убежища бездомным лицам

Рада приняла закон о предоставлении убежища бездомным лицам. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/n130741-verhovnaya-rada-prinyala-zakon-o-predostavlenii-ubejischa-bezdomnym-licam.html

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Верховная Рада проголосовала за проекты законов, касающихся предоставления убежища бездомным и особенностей оформления документов, подтверждающих гражданство Украины.

Украинский парламент 12 декабря 343 голосами во втором чтении поддержал проект закона № 0932 «О внесении изменений в закон Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» относительно предоставления убежища бездомным лицам. А за законопроект № 0933 «О временных мерах на период проведения антитеррористической операции» проголосовали 348 нардепов. Об этом шла речь в трансляции заседания Верховной Рады.

В пояснительной записке к проекту закона о предоставлении убежища бездомным лицам говорится, что он обеспечит доступность и надлежащее качество социальных услуг для бездомных. Кроме того, он расширит перечень поставщиков социальных услуг на уровне общины и на уровне региона в соответствии с принципами субсидиарности и децентрализации. Также документ усовершенствует условия предоставления административных услуг.

Документ отменит дискриминационные нормы и запретит частным поставщикам соцуслуг создавать специальные социальные учреждения для бездомных, отменит привязку регистрации в Центре учета бездомных лиц для оказания только социальной услуги «Предоставление убежища».

Законопроект № 0933 определит особенности оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, гражданам, проживающим на Донбассе или переселившимся из него во время проведения АТО.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла законопроект № 2172 относительно рыночного надзора. Суть новации заключается в том, чтобы защитить украинского производителя от контрабанды и фальсификата и реформировать систему проверки производства.