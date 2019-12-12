Драка в Раде: сообщили о подозрении одному из свободовцев, которые били слугу народа Богданца, скриншот видео

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Правоохранители сообщили о подозрении одному из членов партии «Свобода», который вчера участвовал в драке со «слугой народа» Андреем Богданцем.

В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения, сообщили в столичной Национальной полиции. Полиция квалифицировала произошедшее как угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля (ч. 2 ст. 346 УК Украины).

Сегодня утром силовики задержали двух свободовцев. Речь шла об Олеге Куцине и Алексее Кайде. Куцин — командир добровольческой четы «Карпатская сечь», Кайда — также ветеран, нардеп 7-го созыва.

Драка с нардепом от «Слуги народа» Андреем Богданцом произошла вчера на заседании парламентского аграрного комитета. В Раде подрались Богданец и бывшие депутаты от «Свободы» Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко. После драки Богданец попал в больницу. Медики подозревают, что у парламентария сотрясение мозга.

Вчера заседал комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики. Депутаты обсуждали вопрос оборота земель сельскохозяйственного назначения.