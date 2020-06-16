Партія «Свобода» отримала частину фінансування від екс-нардепа. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n139806-schedra-dusha-eks-nardep-oschaslyvyv-svobodu-pererahuvavshy-partiyi-polovynu-richnoyi-zarplaty.html

Ракурс

Партія «Свобода» отримала щедрий подарунок у якості пожертвування від екс-нардепа Олексія Кайди, який другий рік перебуває у декретній відпустці з догляду за дитиною. Як відомо, Кайда також є заступником мера Івано-Франківська.

Згідно з фінансовим звітом партії «Свобода», Кайда у 2019 році одноразово перерахував на рахунок політсили 95 тис. грн. Декларація Кайди свідчить про те, що ця сума становить майже половину річної зарплати його дружини, повідомляє «Чесно».

У 2019 дружина Кайди отримала 202 тис. 482 грн доходу. Своїх доходів екс-нардеп не задекларував. Грошових заощаджень у подружжя немає.

Як відомо, Кайда з 2 листопада 2018 року по 15 січня 2021 року перебуває у декретній відпустці. Журналісти спробували у екс-нардепа з’ясувати, за рахунок яких грошових надходжень він зміг пожертвувати партії 95 тис. ерн, але Кайда на дзвінки та повідомлення не відповідає.

Було встановлено, що Кайда не єдиний «свободівець», який пожертвував партії 95 тис. грн. Такі ж суми в казну партії перерахували депутати-«свободівці» Івано-Франківської міської ради Петро Гавриш, Роман Онуфріїв, Андрій Строїч, Олег Капустяк та його дружина Оксана.

Як раніше писав «Ракурс», Кайду за бійку з нардепом від «Слуги народу» Андрієм Богданцем, яка сталася 11 грудня 2019 року після засідань комітету з питань аграрної та земельної політики, було відправлено судом під нічний домашній арешт.