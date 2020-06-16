Карантин в Україні. Фото: Віталій Кличко у Facebook

https://racurs.ua/ua/n139807-v-ukrayini-mojut-posylyty-shtrafy-za-nedotrymannya-maskovogo-rejymu-shmygal.html

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Штрафи за маски в Україні можуть посилити, але уряд готовий переглянути питання носіння масок на вулицях.

Кабінет міністрів України готовий посилити адміністративну відповідальність за відсутність маски на людині у приміщеннях і транспорті під час карантину. Про це 16 червня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає прес-служба уряду.

Ми плануємо виносити на засідання уряду та у Верховну Раду питання посилення адміністративної відповідальності за недотримання маскового режиму в приміщеннях та громадському транспорті, — розповів прем'єр.

Глава уряду наголосив, що важливо тримати епідемію під контролем. Шмигаль зазначив, послаблення карантину українці сприйняли як його скасування.

Також прем'єр закликав голів облдержадміністрацій тримати ситуацію з поширенням коронавірусу у регіонах під контролем і наголосив, що для цього у них є достатньо повноважень.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявляв, що до кінця літа масковий режим можуть завершити, якщо кількість випадків зараження коронавірусом у країні буде йти на спад.