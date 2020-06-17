Новости Киева: дело о жестоком убийстве девушек на Подоле передают в суд, фото — Киев оперативный

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Ракурс

Убийство двух девушек на Подоле в Киеве раскрыто, дело в ближайшее время передадут в суд. Об этом сегодня сообщила прокуратура Киева. Подозреваемые — 34-летний мужчина и 19-летняя женщина.

4 января этого года тела двух девушек обнаружили в одной из квартир на улице Кирилловской в ​​Подольском районе Киева.

В прокуратуре рассказали, что накануне убийства подозреваемые арендовали однокомнатную квартиру на Подоле. Впоследствии туда пригласили двух девушек (19 и 16 лет) якобы для совместного отдыха.

В силу молодого возраста и отсутствия жизненного опыта последние согласились на предложение, — сообщают в прокуратуре столицы.

В квартире подозреваемые напали на девушек, чтобы завладеть их телефонами, украшениями, деньгами. Жертвы сопротивлялись и пара нанесла ножом 19-летней девушке 17 ударов в шею и грудную клетку, а также 28 ударов в шею ее 16-летней подруге. Девушки умерли, а подозреваемых через несколько дней задержали в Одессе на вокзале и арестовали.

Их обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса, за совершенное им грозит пожизненное лишение свободы.