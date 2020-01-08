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Ракурс
В причастности к жуткому двойному убийству в Киеве подозревают двух человек, фото: Прокуратура Киева

Убийство девушек на Подоле: суд избрал меры пресечения двум подозреваемым

8 янв 2020, 21:25
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Шевченковский районный суд Киева избрал меры пресечения 34-летнему мужчине и 19-летней женщине, которых подозревают в совершении на Новый год жуткого двойного убийства в Подольском районе столицы.

Их арестован на два месяца без определения размера залога. Таким образом, ходатайство прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Действия подозреваемых квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, с причинением тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса.

Им грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Тела 19-летней и 16-летней девушки с признаками насильственной смерти обнаружили 4 января во шкафу на балконе в квартире в Подольском районе столицы. Их нашла хозяйка жилья, которой арендатор накануне прислал сообщение о том, что срочно съезжает с этой квартиры.

Напомним, утром 6 января подозреваемых задержали в Одессе.

Источник: Ракурс


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