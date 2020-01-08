Убивство дівчат на Подолі: суд обрав запобіжні заходи двом підозрюваним

В причетності до моторошного подвійного вбивства в Києві підозрюють двох осіб, фото: Прокуратура Києва

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Ракурс

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжні заходи 34-річному чоловікові та 19-річній жінці, котрих підозрюють у вчиненні на Новий рік моторошного подвійного вбивства в Подільському районі столиці.

Їх заарештовано на два місяці без визначення розміру застави. Таким чином, клопотання прокуратури були задоволені в повному обсязі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Дії підозрюваних кваліфіковані за п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох осіб, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб) та ч. 4 ст. 187 (розбій, спрямований на заволодіння майном, поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу.

Їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Тіла 19-річної та 16-річної дівчат з ознаками насильницької смерті виявили 4 січня у шафі на балконі в квартирі у Подільському районі столиці. Їх знайшла власниця житла, котрій орендар напередодні надіслав повідомлення про те, що терміново з’їжджає з цієї квартири.

Нагадаємо, вранці 6 січня підозрюваних затримали в Одесі.