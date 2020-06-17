Справу про жорстоке вбивство дівчат у Києві передають до суду: що сталося у квартирі на Подолі, фото — Киев оперативный

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Убивство двох дівчат на Подолі у Києві розкрите, справу найближчим часом передадуть до суду. Про це сьогодні повідомила прокуратура Києва. Підозрювані — 34-річний чоловік і 19-річна жінка.

4 січня цього року тіла двох дівчат виявили в одній з квартир на вулиці Кирилівській в Подільському районі Києва.

У прокуратурі розповіли, що напередодні вбивства підозрювані орендували однокімнатну квартиру на Подолі. Згодом туди запросили двох дівчат (19 і 16 років) нібито для спільного відпочинку.

В силу молодого віку і відсутності життєвого досвіду останні погодилися на пропозицію, — повідомляють в прокуратурі столиці.

В квартирі підозрювані напали на дівчат, щоб заволодіти їхніми телефонами, прикрасами, грошима. Дівчата чинили опір і пара завдала ножем 19-річній дівчині 17 ударів в шию і грудну клітку, а також 28 ударів в шию її 16-річній подрузі. Дівчата померли, а підозрюваних через декілька днів затримали в Одесі на вокзалі та арештували.

Їх обвинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу, за вчинене їм загрожує довічне позбавлення волі.