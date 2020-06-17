Володимир Путін, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n139843-sprava-mh17-hotilosya-b-bachyty-sered-zvynuvachuvanyh-putina-zastupnyk-golovy-mzs-ukrayiny.html

Ракурс

Авіакатастрофа малайзійського пасажирського «Боїнга» рейсу MH17, який був збитий в небі над Донбасом у липні 2014 року, тепер розглядається судом у Нідерландах.

Наразі у цій справі четверо осіб вважаються причетними до збиття «Боїнга», проте це перелік може бути розширений, залежно від того, наскільки дозволить доказова база. Про це заступник голови МЗС України Євгеній Єнін повідомив в інтерв’ю агентству «РБК-Україна».

Не будемо гадати. Всім, звісно, хотілося би побачити там президента РФ. Але кримінальний процес, на відміну від політики, вирізняється дуже скрупульозною процедурою збору доказів і доведення відповідних позицій в суді, — наголосив Єнін.

Чиновник зазначив, що, окрім покарання винних за катастрофу MH17, Україна також намагається притягнути Росію до відповідальності за порушення міжнародного права.

Кейс по збитому «Боїнгу» є частиною українського позову до Міжнародного суду ООН. Україна в січні 2016 року подала свій меморандум і суд визнав свою юрисдикцію над цим кейсом.

За його словами, очікується, що наприкінці цього року Росія подасть свій контрмеморандум.

У ньому РФ має пояснити, чому курська 53-я аеромобільна бригада супроводжувала цей «Бук», зокрема під час перетину україно-російського кордону і при транспортуванні його на територію Донецької області, — наголосив Єнін.

Єнін зазначив, що в таких випадках суд, як правило, дає можливість сторонам здійснити по два раунди письмових подань. Тому фінальне рішення суду українська сторона очікує у 2022 чи 2023 році.

Єнін очікує, що РФ намагатиметься якнайдовше затягнути розгляд цієї справи, посилаючись на епідемію коронавірусу.

Нагадаємо, прокуратура Нідерландів нещодавно заявила про наявність свідка запуску ракети по малайзійському «Боїнгу».