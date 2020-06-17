Дело MH17: Украина хочет видеть среди обвиняемых Путина

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

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Ракурс

Авиакатастрофа малайзийского пассажирского «Боинга» рейса MH17, который был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года, теперь рассматривается судом в Нидерландах.

Сейчас в этом деле четыре человека считаются причастными к катастрофе «Боинга», однако это перечень может быть расширен в зависимости от того, насколько позволит доказательная база. Об этом заместитель главы МИД Украины Евгений Енин сообщил в интервью агентству «РБК-Украина».

Не будем гадать. Всем, конечно, хотелось бы увидеть там президента РФ. Но уголовный процесс, в отличие от политики, отличается очень скрупулезной процедурой сбора доказательств и доказывания соответствующих позиций в суде, — отметил Енин.

Чиновник отметил, что, кроме наказания виновных в катастрофе MH17, Украина также пытается привлечь Россию к ответственности за нарушение международного права.

Кейс по сбитому «Боингу» является частью украинского иска в Международный суд ООН. Украина в январе 2016 года подала свой меморандум и суд признал свою юрисдикцию над этим кейсом.

По его словам, ожидается, что в конце этого года Россия подаст свой контрмеморандум.

В нем РФ должна объяснить, почему курская 53-я аэромобильная бригада сопровождала этот «Бук», в частности при пересечении украино-российской границы и при транспортировке его на территорию Донецкой области, — подчеркнул Енин.

Енин отметил, что в таких случаях суд, как правило, дает возможность сторонам осуществить по два раунда письменных представлений. Поэтому финальное решение суда украинская сторона ожидает в 2022 или 2023 году.

Енин ожидает, что РФ будет пытаться как можно дольше затянуть рассмотрение этого дела, ссылаясь на эпидемию коронавируса.

Напомним, прокуратура Нидерландов недавно заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по малайзийскому «Боингу».