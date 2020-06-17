Дело Гандзюк: Зеленский прячется за спиной Ермака, избегая встречи с ВСК — нардеп

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Верховная Рада во время утреннего пленарного заседания 17 июня минутой молчания почтила память Екатерины Гандзюк, которой сегодня исполнилось бы 35 лет. Призвала коллег по парламенту почтить память Гандзюк нардеп из фракции «Голос» Соломия Бобровская.

Давайте почтим ее память минутой молчания… Я бы хотела поговорить с вами о том, что с нами происходит до того момента, как мы получаем депутатские удостоверения. У нас есть три варианта: закончить так, как Катя — сколько будет стоить ваша жизнь 100, 200, 300, 500 или тысячу долларов? Мы можем закончить так, как Сергей Стерненко — три нападения, а дальше вы идете в СИЗО или под домашний арест и вас обвиняют в умышленном убийстве, — заявила Бобровская.

По ее словам, подозрение Стерненко является политически мотивированным и бессмысленным, однако это не влияет на решение судьи, поскольку оно «было заранее принято в высоких кабинетах». Отметим, что во время выступления парламентария к трибуне Рады также вышли нардепы, которые знали Екатерину Гандзюк.

Третий вариант — это быть рабами, даже не «слугами», и забыть, что такое национальное достоинство, за которое мы выходили в 2014 году. Мне кажется, что именно тогда мы ощутили это как народ, как огромная наша нация. То, что происходило в пятницу и понедельник трясло все украинское общество… Мы видели, как били ветеранов российско-украинской войны. А кто бил? Тот, кто был на Востоке или тот, кто в жизни не держал автомат и не смотрел в глаза врагу, а видит врага в ветеране? Били, скручивали девушек, растаскивали ребят. Это нормально? Мы это терпим? Когда? На седьмой-восьмой год войны и всего того, что происходит?, — заявила Бобровская.

Нардеп также призвала к отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.