Штормовое предупреждение. Фото: Facebook

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Ракурс

Погода в Украине этим летом очень изменчивая. Невыносимая жара резко сменяется проливными дождями с грозами и градом, а порывов ветра не выдерживают деревья. Сегодня, 17 июня, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий.

По всей территории Украины, кроме Сумской и Луганской областей, прогнозируются сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, сообщает Гидрометцентр.

Ливни также будут сопровождаться сильными порывами ветра, скорость которого может достигать 15−20 м/с.

Кроме того, на востоке Украины, а также Сумской и Черниговской областях прогнозируют повышенный уровень пожарной опасности.

Стало известно, что сегодня ночью в пяти областях Украины прошли сильные ливни, которые сопровождались грозами и порывами ветра. В результате стихии были обесточены 80 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, в результате срабатывания системы защиты линий электропередач были обесточены населенные пункты в Житомирской (46), Киевской (16), Черкасской (11), Кировоградской (4) и Днепропетровской (3) областях.

В настоящее время бригады облэнерго ведут работы по восстановлению электроснабжения пострадавших от стихии населенных пунктов.

Как ранее писал «Ракурс», вчера, 16 июня, в Украине также объявляли штормовое предупреждение. Ухудшение погодных условий прогнозировали на всей территории страны, кроме Сумской, Харьковской и Луганской областей.