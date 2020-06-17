Верховная Рада внесла изменения в Земельный кодекс Украины

https://racurs.ua/n139838-rada-vnesla-izmeneniya-v-zemelnyy-kodeks-ukrainy.html

Ракурс

Верховная Рада на пленарном заседании 17 июля внесла изменения в Земельный кодекс в части планирования использования земель. 320 народных депутатов поддержали законопроект № 2280.

Проектом закона предлагается урегулировать вопрос установления границ общин, комплексного пространственного планирования территорий общин, отменить необходимость разработки нескольких, родственных по содержанию видов градостроительной документации и документации по землеустройству, — говорится в пояснительной записке.

Принятие проекта закона:

даст старт устойчивому развитию территорий с учетом государственных, общественных и частных интересов;

позволит усовершенствовать управление в сфере градостроительной деятельности и землеустройства;

упростит выполнение топографо-геодезических и картографических работ.

Кроме этого, в Верховной Раде убеждены, что этот нормативный акт позволит обеспечить эффективное использование и охрану всех земель в границах территорий ОТО.

Напомним, с 2015 года в Украине было создано 840 городских, поселковых и сельских объединенных территориальных общин, которые не могли полноценно функционировать из-за отсутствия полномочий в части распоряжения земель в пределах их территории. В коммунальную собственность за пределами населенных пунктов ОТО получили лишь 10−15% земель.

Также напомним, в ночь на 31 марта Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Согласно ему, с 1 июля 2021 года в стране заработает рынок земли.