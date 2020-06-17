Верховна Рада внесла зміни до Земельного кодексу щодо планування використання земель

https://racurs.ua/ua/n139838-rada-vnesla-zminy-do-zemelnogo-kodeksu-schodo-planuvannya-vykorystannya-zemel.html

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Верховна Рада на пленарному засіданні 17 червня внесла зміни до Земельного кодексу щодо планування використання земель. 320 народних депутатів підтримали законопроект № 2280.

Проектом закону пропонується врегулювати питання встановлення меж громад, комплексного просторового планування територій громад, що скасовує необхідність розроблення декількох, споріднених за змістом, видів містобудівної документації та документації із землеустрою, — йдеться у пояснювальній записці.

Ухвалення проекту закону дозволить:

забезпечити сталий розвиток територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів;

удосконалити управління у сфері містобудівної діяльності та землеустрою;

спростить виконання топографо-геодезичних і картографічних робіт.

Окрім цього, у Верховній Раді переконані, що цей нормативний акт дозволить забезпечити ефективне використання та охорону всіх земель у межах територій ОТГ і залучати інвесторів.

Нагадаємо, з 2015 року в Україні було створено 840 міських, селищних та сільських об'єднаних територіальних громад, які не могли повноцінно функціонувати, оскільки не мали повноважень щодо земель у межах їхньої території. У комунальну власність за межами населених пунктів ОТГ отримали не більше 10−15% земель з тих, які мали перейти у власність таких громад.

Також нагадаємо, в ніч на 31 березня Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Згідно з ним, з 1 липня 2021 року в країні запрацює ринок землі.