На тлі нових антирекордів COVID-19 Кабмін склав рейтинг регіонів, які найкраще з ним борються (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n139840-na-tli-novyh-antyrekordiv-covid-19-kabmin-sklav-reytyng-regioniv-yaki-naykrasche-z-nym-borutsya.htmlРакурс
COVID-19 щодня оновлює антирекорди в Україні. Тим часом Кабмін склав рейтинг регіонів, у яких найкраще протидіють епідемії.
Уряд уклав документ за критеріями виконання обласними держадміністраціями заходів з боротьби з епідемією коронавірусу. Рейтинг опублікували за підсумками перевірок ОДА.
Лідером у протидії коронавірусу виявилася Луганська область, пасе задніх — Львівщина.
Області оцінювалися за п’ятибальною шкалою, враховувалися сім показників. Наприклад, оцінювалися такі напрямки: дотримання режиму в’їзду-виїзду з областей; ситуація із забезпеченням обсервації; ситуація щодо виплат зарплат; соціальний захист під час карантину.
Моніторинг включав відповідність рішень місцевих комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з рішеннями держкомісії, проведення дезінфекційних заходів, забезпечення ПЛР-тестування.
У першій п’ятірці опинилися такі області:
- Луганська — 31 бал;
- Хмельницька — 27 бал;
- Харківська — 25 бал;
- Дніпропетровська — 25 бал;
- Київська — 25 бал.
В кінці рейтингу такі п’ять регіонів:
- Чернігівська — 15 балів;
- Волинська — 15 балів;
- Тернопільська — 15 балів;
- Запорізька — 14 балів;
- Львівська — 13 балів.