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COVID-19 в Україні: Кабмін склав рейтинг регіонів, які найкраще з ним борються

На тлі нових антирекордів COVID-19 Кабмін склав рейтинг регіонів, які найкраще з ним борються (КАРТА)

17 чер 2020, 10:59
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COVID-19 щодня оновлює антирекорди в Україні. Тим часом Кабмін склав рейтинг регіонів, у яких найкраще протидіють епідемії.

Уряд уклав документ за критеріями виконання обласними держадміністраціями заходів з боротьби з епідемією коронавірусу. Рейтинг опублікували за підсумками перевірок ОДА.

Лідером у протидії коронавірусу виявилася Луганська область, пасе задніх — Львівщина.

Області оцінювалися за п’ятибальною шкалою, враховувалися сім показників. Наприклад, оцінювалися такі напрямки: дотримання режиму в’їзду-виїзду з областей; ситуація із забезпеченням обсервації; ситуація щодо виплат зарплат; соціальний захист під час карантину.

Моніторинг включав відповідність рішень місцевих комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з рішеннями держкомісії, проведення дезінфекційних заходів, забезпечення ПЛР-тестування.

COVID-19 в Україні: Кабмін склав рейтинг регіонів, які найкраще з ним борються, карта — Кабмін

У першій п’ятірці опинилися такі області:

  • Луганська — 31 бал;
  • Хмельницька — 27 бал;
  • Харківська — 25 бал;
  • Дніпропетровська — 25 бал;
  • Київська — 25 бал.

В кінці рейтингу такі п’ять регіонів:

  • Чернігівська — 15 балів;
  • Волинська — 15 балів;
  • Тернопільська — 15 балів;
  • Запорізька — 14 балів;
  • Львівська — 13 балів.

Джерело: Ракурс


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