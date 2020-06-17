COVID-19 в Україні: Кабмін склав рейтинг регіонів, які найкраще з ним борються

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COVID-19 щодня оновлює антирекорди в Україні. Тим часом Кабмін склав рейтинг регіонів, у яких найкраще протидіють епідемії.

Уряд уклав документ за критеріями виконання обласними держадміністраціями заходів з боротьби з епідемією коронавірусу. Рейтинг опублікували за підсумками перевірок ОДА.

Лідером у протидії коронавірусу виявилася Луганська область, пасе задніх — Львівщина.

Області оцінювалися за п’ятибальною шкалою, враховувалися сім показників. Наприклад, оцінювалися такі напрямки: дотримання режиму в’їзду-виїзду з областей; ситуація із забезпеченням обсервації; ситуація щодо виплат зарплат; соціальний захист під час карантину.

Моніторинг включав відповідність рішень місцевих комісій техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з рішеннями держкомісії, проведення дезінфекційних заходів, забезпечення ПЛР-тестування.

У першій п’ятірці опинилися такі області:

Луганська — 31 бал;

Хмельницька — 27 бал;

Харківська — 25 бал;

Дніпропетровська — 25 бал;

Київська — 25 бал.

В кінці рейтингу такі п’ять регіонів: