COVID-19 в Украине: Кабмин составил рейтинг регионов, которые лучше других с ним борются

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COVID-19 ежедневно обновляет антирекорды в Украине. Тем временем Кабмин составил рейтинг регионов, в которых лучше других противодействуют эпидемии.

Правительство составило документ по критериям выполнения областными администрациями мер по борьбе с эпидемией коронавируса. Рейтинг опубликовали по итогам проверок ОГА.

Лидером в противодействии коронавирусу оказалась Луганская область, отстает — Львовская ОГА.

Области оценивались по пятибалльной шкале и семи показателям. Например, оценивались следующие направления: соблюдение режима въезда-выезда из областей; ситуация с обеспечением обсервации; ситуация с выплатами зарплат; социальная защита во время карантина.

Мониторинг включал соответствие решений местных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решению госкомиссии, проведение дезинфекционных мероприятий, обеспечение ПЦР-тестирования.

В первой пятерке оказались такие области:

Луганская — 31 баллов;

Хмельницкая — 27 баллов;

Харьковская — 25 баллов;

Днепропетровская — 25 баллов;

Киевская — 25 баллов.

В конце рейтинга такие пять регионов: