На фоне новых антирекордов COVID-19 Кабмин составил рейтинг регионов, которые лучше других с ним борются (КАРТА)https://racurs.ua/n139840-na-fone-novyh-antirekordov-covid-19-kabmin-sostavil-reyting-regionov-kotorye-luchshe-drugih-s-nim.htmlРакурс
COVID-19 ежедневно обновляет антирекорды в Украине. Тем временем Кабмин составил рейтинг регионов, в которых лучше других противодействуют эпидемии.
Правительство составило документ по критериям выполнения областными администрациями мер по борьбе с эпидемией коронавируса. Рейтинг опубликовали по итогам проверок ОГА.
Лидером в противодействии коронавирусу оказалась Луганская область, отстает — Львовская ОГА.
Области оценивались по пятибалльной шкале и семи показателям. Например, оценивались следующие направления: соблюдение режима въезда-выезда из областей; ситуация с обеспечением обсервации; ситуация с выплатами зарплат; социальная защита во время карантина.
Мониторинг включал соответствие решений местных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решению госкомиссии, проведение дезинфекционных мероприятий, обеспечение ПЦР-тестирования.
В первой пятерке оказались такие области:
- Луганская — 31 баллов;
- Хмельницкая — 27 баллов;
- Харьковская — 25 баллов;
- Днепропетровская — 25 баллов;
- Киевская — 25 баллов.
В конце рейтинга такие пять регионов:
- Черниговская — 15 баллов;
- Волынская — 15 баллов;
- Тернопольская — 15 баллов;
- Запорожская — 14 баллов;
- Львовская — 13 баллов.