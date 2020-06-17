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COVID-19 в Украине: Кабмин составил рейтинг регионов, которые лучше других с ним борются

На фоне новых антирекордов COVID-19 Кабмин составил рейтинг регионов, которые лучше других с ним борются (КАРТА)

17 июн 2020, 10:59
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COVID-19 ежедневно обновляет антирекорды в Украине. Тем временем Кабмин составил рейтинг регионов, в которых лучше других противодействуют эпидемии.

Правительство составило документ по критериям выполнения областными администрациями мер по борьбе с эпидемией коронавируса. Рейтинг опубликовали по итогам проверок ОГА.

Лидером в противодействии коронавирусу оказалась Луганская область, отстает — Львовская ОГА.

Области оценивались по пятибалльной шкале и семи показателям. Например, оценивались следующие направления: соблюдение режима въезда-выезда из областей; ситуация с обеспечением обсервации; ситуация с выплатами зарплат; социальная защита во время карантина.

Мониторинг включал соответствие решений местных комиссий техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решению госкомиссии, проведение дезинфекционных мероприятий, обеспечение ПЦР-тестирования.

COVID-19 в Украине: Кабмин составил рейтинг регионов, которые лучше других с ним борются, карта — Кабмин

В первой пятерке оказались такие области:

  • Луганская — 31 баллов;
  • Хмельницкая — 27 баллов;
  • Харьковская — 25 баллов;
  • Днепропетровская — 25 баллов;
  • Киевская — 25 баллов.

В конце рейтинга такие пять регионов:

  • Черниговская — 15 баллов;
  • Волынская — 15 баллов;
  • Тернопольская — 15 баллов;
  • Запорожская — 14 баллов;
  • Львовская — 13 баллов.

Источник: Ракурс


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