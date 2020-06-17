Керівництво ДП «Електроважмаш» викрили на поставках продукції до країни-агресора, фото: «Приватизація в Україні»

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Служба безпеки України (СБУ) викрила керівництво харківського держпідприємства «Електроважмаш» в постачанні до країни-агресора запчастин за завідомо збитковими угодами. В результаті держкомпанії, згідно з висновками експертів, завдано збитків на суму понад 15 млн грн.

Постачання здійснювалося під виглядом контракту з європейською комерційною структурою, повідомляє прес-центр СБУ.

Насправді ці запчастини отримував найбільший російський виробник маневрових та магістральних тепловозів — Брянський машинобудівний завод.

Зазначається, що розрахунки в межах цієї оборудки здійснювалися в російських рублях.

Під час проведеного на заводі обшуку була вилучена документація, яка підтверджує протиправну діяльність керівництва цього держпідприємства.

Один з директорів зазначеного підприємства у період з грудня 2019 року по квітень 2020 року, узгоджуючи поставки тягового агрегату, достовірно знав, що його планова собівартість та фактична вартість виробництва є вищою за ціну продажу, повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Представнику вищого керівництва заводу було відомо про цей факт, проте він підписав специфікацію та додаткову угоду, згідно якими постачання відповідного обладнання покупцеві мало бути здійснене за заниженою ціною.

Двом топ-менеджерам заводу повідомлено про підозру — одному за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу (службова недбалість), іншому — за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах).

Тривають слідчі дії, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, в лютому СБУ затримала мешканця Луганській області, який намагався вивезти до Росії деталі до військового гелікоптера Мі-24.