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Руководство ГП «Электротяжмаш» уличили в поставках продукции в страну-агрессор, фото: «Приватизация в Украине»

Украинское госпредприятие поставляло в Россию запчасти по заниженным ценам — СБУ (ФОТО)

17 июн 2020, 10:51
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Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила руководство харьковского госпредприятия «Электротяжмаш» в поставках в страну-агрессор запчастей по заведомо убыточным сделкам. В результате госкомпании, согласно выводам экспертов, нанесен ущерб на сумму более 15 млн грн.

Поставка осуществлялась под видом контракта с европейской коммерческой структурой, сообщает пресс-центр СБУ.

На самом деле эти запчасти получал крупнейший российский производитель маневровых и магистральных тепловозов — Брянский машиностроительный завод.

Отмечается, что расчеты в рамках этой сделки осуществлялись в российских рублях.

В ходе проведенного на заводе обыска была изъята документация, подтверждающая противоправную деятельность руководства этого госпредприятия.

Один из директоров этого предприятия в период с декабря 2019 по апрель 2020 года, согласовывая поставки тягового агрегата, достоверно знал, что его плановая себестоимость и фактическая стоимость производства выше цены продажи, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Представителю высшего руководства завода было известно об этом факте, однако он подписал спецификацию и дополнительное соглашение, согласно которым поставка соответствующего оборудования покупателю должна была быть осуществлена ​​по заниженной цене.

Двум топ-менеджерам завода сообщено о подозрении — одному по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса (служебная халатность), другому — по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах).

Продолжаются следственные действия, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Руководство ГП «Электротяжмаш» уличили в поставках продукции в страну-агрессор, фото: СБУ

Руководство ГП «Электротяжмаш» уличили в поставках продукции в страну-агрессор, фото: СБУ

Руководство ГП «Электротяжмаш» уличили в поставках продукции в страну-агрессор, фото: СБУ

Руководство ГП «Электротяжмаш» уличили в поставках продукции в страну-агрессор, фото: СБУ

Напомним, в феврале СБУ задержала жителя Луганской области, который пытался вывезти в Россию детали к военному вертолету Ми-24.

Источник: Ракурс


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