Штормовое предупреждение. Фото: Новости N

https://racurs.ua/n139776-sinoptiki-obyavili-v-ukraine-shtormovoe-preduprejdenie-karta.html

Ракурс

Штормовое предупреждение сегодня, 16 июня, объявили синоптики практически по всей территории Украины. Во всех областях, кроме Сумской, Харьковской и Луганской, пройдут дожди с грозами.

В некоторых местах ожидаются шквалы ветра до 15−20 м/с и выпадение града, сообщает Гидрометцентр.

В Киеве и Киевской области также прогнозируются дожди с грозами, выпадение града и шквальный ветер.

Кроме того, в Гидрометцентре предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности 16 июня в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, а также в восточных областях Украины.

Как ранее писал «Ракурс», вчера вечером Киев накрыл ливень, который сопровождался грозой и сильными порывами ветра. Некоторые столичные улицы «поплыли», были повалены несколько деревьев.