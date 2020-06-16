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Ракурс
Штормове попередження. Фото: Новини N

Погода в Україні: синоптики попереджають про грози, град та сильний вітер (КАРТА)

16 чер 2020, 10:40
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Штормове попередження сьогодні, 16 червня, оголосили синоптики практично по всій території України. В усіх областях, окрім Сумської, Харківської та Луганської, пройдуть дощі з грозами.

Подекуди очікуються шквали вітру до 15−20 м/с та град, повідомляє Гідрометцентр.

Штормове попередження. Фото: Гідрометцентр

У Києві та Київській області також прогнозуються дощі з грозами, град та шквальний вітер.

Окрім того, у Гідрометцентрі попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 16 червня у Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, а також у східних областях України.

Як раніше писав «Ракурс», вчора ввечері Київ накрила злива, яка супроводжувалася грозою і сильними поривами вітру. Деякі столичні вулиці «попливли», було повалено декілька дерев.

Джерело: Ракурс


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