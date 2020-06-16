Верховна Рада: Парубій назвав причину, чому Зеленський має піти у відставку

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Андрій Парубій, колишній спікер Верховної Ради, під час сьогоднішнього пленарного засідання парламенту зробив заяву щодо політичних переслідувань опозиційних політиків та активістів. Нардеп звинуватив владу Володимира Зеленського у виконанні «сценарію Кремля».

Вже рік ми спостерігаємо покрокову реалізацію плану Кремля… Вони хочуть переконати суспільство, що Майдан — це державний переворот, що українізація та декомунізація — це порушення демократичних стандартів, що захист своєї Батьківщини — це злочин. Триває наступ на українську мову, український інформпростір. Намагаються зірвати ЗНО, — заявив Парубій.

За його словами, влада Зеленського «почала переслідувати найбільш активних».

Справа Федини, Чорновол, Антоненка, Кузьменка, Стерненка — це все, попри відмінності, ланки одного ланцюга. Вчорашні події під судом — яскравий приклад, на який ми стали шлях і до чого йде українська держава… Чи можемо ми зупинити реванш? Можемо об'єднанням українських сил. Це наша земля. Зеленський має піти, — резюмував Андрій Парубій.

Нагадаємо, 15 червня Шевченківський районний суд Києва обрав активісту Сергію Стерненку запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб. Біля будівлі суду відбувалися сутички з поліцейськими, які застосували силу до лежачого протестувальника.