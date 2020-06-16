Верховная Рада: Парубий назвал причину, почему Зеленский должен уйти в отставку

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Андрей Парубий, бывший спикер Верховной Рады, во время сегодняшнего пленарного заседания парламента сделал заявление о политических репрессиях, нацеленных против оппозиционных политиков и активистов. Нардеп обвинил Владимира Зеленского в исполнении «сценария Кремля».

На протяжении года мы наблюдаем пошаговую реализацию плана Кремля… Они хотят убедить общество, что Майдан — это государственный переворот, украинизация и декоммунизация — это нарушение демократических стандартов, а защита своей Родины — это преступление. Продолжается наступление на украинский язык, украинское информпространство. Пытаются сорвать ВНО, — заявил Парубий.

По его словам, власть Зеленского «начала преследовать наиболее активных».

Дело Федыны, Чорновол, Антоненко, Кузьменко, Стерненко — это все, несмотря на различия, звенья одной цепи. Вчерашние события под судом — яркий пример, на какой путь мы стали и куда идет украинское государство… Можем ли мы остановить реванш? Только путем объединения украинских сил. Это наша земля. Зеленский должен уйти, — резюмировал Андрей Парубий.

Напомним, 15 июня Шевченковский районный суд Киева избрал активисту Сергею Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста сроком на 60 суток. У здания суда происходили столкновения с полицейскими, которые применили силу к лежащему активисту.