Штормове попередження. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n139841-v-ukrayini-na-17-chervnya-ogolosheno-shtormove-poperedjennya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні цього літа дуже мінлива. Нестерпна спека різко змінюється зливами з грозами і градом, а поривів вітру не витримують дерева. Сьогодні, 17 червня, синоптики попереджають про погіршення погодних умов.

По всій території України, окрім Сумської та Луганської областей, прогнозуються сильні дощі, які будуть супроводжуватися грозами, повідомляє Гідрометцентр.

Зливи також будуть супроводжуватися сильними поривами вітру, швидкість якого може сягати 15−20 м/с.

Крім того, на сході України, а також у Сумській та Чернігівській областях прогнозують підвищений рівень пожежної небезпеки.

Стало відомо, що сьогодні вночі у п’яти областях України пройшли сильні зливи, які супроводжувалися грозами і поривами вітру. У результаті стихії було знеструмлено 80 населених пунктів, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, у результаті спрацьовування систем захисту ліній електропередач було знеструмлено населені пункти у Житомирській (46), Київській (16), Черкаській (11), Кіровоградській (4) і Дніпропетровській (3) областях.

Наразі бригади обленерго ведуть роботи з відновлення електропостачання постраждалих від стихії населених пунктів.

Як раніше писав «Ракурс», вчора, 16 червня, в Україні також оголошували штормове попередження. Погіршення погодних умов прогнозували по всій території країни, окрім Сумської, Харківської та Луганської областей.