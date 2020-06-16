Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n139810-pogoda-v-ukrayini-na-17-chervnya-synoptyky-poperedjaut-pro-grozy-grad-ta-shkvaly-do-15-20-m-s.html

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Погода в Україні 17 червня буде дощовою, опади очікуються в усіх регіонах, окрім Луганської області. Температура повітря вночі становитиме 14−19° (на заході — 14−16°), вдень — 23−32° (на заході — 23−25​​°).

Синоптики прогнозують дощі, грози, град і шквальний вітер до 15−20 м/с по всій території, окрім крайнього сходу країни, повідомляє Гідрометцентр.

Погода в Києві 17 червня буде дощовою, опади очікуються протягом доби. Температура повітря підніметься до 16−18° вночі і до 27−29° вдень. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде дощовою протягом доби. Синоптики прогнозують температуру повітря 14−16° вночі і 23−25​​° вдень. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі також буде дощовою протягом доби. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 16−18°, вдень — піднімуться до 24−26°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі 17 червня також очікується дощовою. Вночі температура опуститься до 16−18°, вдень повітря прогріється до 26−28°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові буде дощовою вдень, ніч пройде без опадів. Термометри вночі покажуть 17−19°, вдень — 30−32°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті протягом доби буде дощовою. Вночі очікується температура повітря 14−16°, вдень — 23−25​​°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 17 червня буде відносно спокійною, протягом доби очікуються невеликі збурення, які посиляться вдень.