Заблокована силовиками ботоферма генерувала фейки від 10 тис. акаунтів, фото — Детектор медіа

https://racurs.ua/ua/n139809-zablokovana-sylovykamy-botoferma-generuvala-feyky-vid-10-tys-akauntiv-foto.html

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Фейкові новини в Україні генерувала розгалужена мережа ботоферм, якою керували з РФ. Кіберфахівці Служби безпеки України блокували потужності цієї ботоферми у Києві та кількох областях.

Можливість мережі дозволяла створювати фейкову інформацію від понад 10 тис. ботів.

Організатори використовували облікові записи у соцмережах, поштові скриньки і електронні гаманці з фейковими персональними даними.

Щоб зареєструвати акаунт, зловмисники використовували українські, російські та європейські SIM-карти, повідомила прес-служба СБУ.

Тематика контенту, який продукувала ботоферма, стосувалася ескалації війни на сході України.

Організатори ботоферм здійснювали інформаційні «вкиди», сприяли поширенню негативних настроїв та дискредитували українську владу як всередині країни, так і за її межами, — йдеться в офіціозі СБУ.

Оперативники одночасно провели обшуки за 12 адресами у Києві, Львівській, Чернігівській, Сумській та Одеській областях, де було розташовано обладнання. СБУ вилучила понад 40 тис. SIM-карток мобільних операторів.