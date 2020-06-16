Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Заблокована силовиками ботоферма генерувала фейки від 10 тис. акаунтів, фото — Детектор медіа

Заблокована силовиками ботоферма генерувала фейки від 10 тис. акаунтів (ФОТО)

16 чер 2020, 15:58
999

Фейкові новини в Україні генерувала розгалужена мережа ботоферм, якою керували з РФ. Кіберфахівці Служби безпеки України блокували потужності цієї ботоферми у Києві та кількох областях.

Можливість мережі дозволяла створювати фейкову інформацію від понад 10 тис. ботів.

Організатори використовували облікові записи у соцмережах, поштові скриньки і електронні гаманці з фейковими персональними даними.

Заблокована силовиками ботоферма генерувала фейки від 10 тис. акаунтів, фото — ДБР

Щоб зареєструвати акаунт, зловмисники використовували українські, російські та європейські SIM-карти, повідомила прес-служба СБУ.

Тематика контенту, який продукувала ботоферма, стосувалася ескалації війни на сході України.

Заблокована силовиками ботоферма генерувала фейки від 10 тис. акаунтів, фото — ДБР

Організатори ботоферм здійснювали інформаційні «вкиди», сприяли поширенню негативних настроїв та дискредитували українську владу як всередині країни, так і за її межами, — йдеться в офіціозі СБУ.

Оперативники одночасно провели обшуки за 12 адресами у Києві, Львівській, Чернігівській, Сумській та Одеській областях, де було розташовано обладнання. СБУ вилучила понад 40 тис. SIM-карток мобільних операторів.

Заблокована силовиками ботоферма генерувала фейки від 10 тис. акаунтів, фото — ДБР

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів