Заблокированная силовиками ботоферма генерировала фейки от 10 тыс. акаунтов (ФОТО)

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Ракурс

Фейковые новости в Украине генерировала разветвленная сеть ботоферм, которой руководили в РФ. Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали мощности этой ботофермы в Киеве и нескольких областях.

Возможности сети позволяли создавать фейковую информацию от имени более 10 тыс. ботов.

Организаторы использовали учетные записи в соцсетях, почтовые ящики и электронные кошельки с фейковыми персональными данными.

Чтобы зарегистрировать аккаунт, злоумышленники использовали украинские, российские и европейские SIM-карты, сообщила пресс-служба СБУ.

Тематика контента, который производила ботоферма, касалась эскалации войны на востоке Украины.

Организаторы ботоферм осуществляли информационные «вбросы», способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами, — говорится в официозе СБУ.

Оперативники одновременно провели обыски по 12 адресам в Киеве, Львовской, Черниговской, Сумской и Одесской областях, где было расположено оборудование. СБУ изъяла более 40 тыс. SIM-карт мобильных операторов.