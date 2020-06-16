Верховная Рада решила защищать заробитчан: посредникам грозят штрафы в 80 тыс. грн

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Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 2365 о защите заробитчан и борьбе с мошенничеством при трудоустройстве за рубежом. Народные избранники установили штрафы для компаний, которые занимаются посредничеством в трудоустройстве украинцев.

Законопроектом предлагается: запретить субъектам хозяйствования, которые предоставляют услуги по посредничеству, получать от заробитчан гонорары, комиссионные и другие вознаграждения, — говорится в пояснительной записке к нормативному акту.

Кроме этого, проект закона устанавливает административную ответственность за нарушение законодательства. Речь идет о штрафах в размере 17−85 тыс. грн в зависимости от правонарушения.

Также нардепы хотят заменить лицензирование хозяйственной деятельности по посредничеству предоставлением декларации о производстве такой деятельности.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, законы о лицензировании хозяйственной деятельности, внешней трудовой миграции и занятости населения.

Напомним, Кабмин намерен создать 500 тыс. рабочих мест, которые дадут возможность украинцам месяц-два-три продержаться в условиях существующих карантинных ограничений. Гражданам предлагают работать в социальной, коммунальной, бюджетной сферах или в дорожном строительстве, а также в программе «Большая стройка». Ранее трудовые мигранты обеспечивали поступления валюты в Украину на сумму в 12 млрд долл. в 2019 году.