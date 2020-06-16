Верховна Рада взялася захищати заробітчан: посередникам світять штрафи у 80 тис. грн

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Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроект № 2365 про захист заробітчан і боротьбу з шахрайством під час працевлаштування за кордоном. Народні обранці встановили штрафи для компаній, які займаються посередництвом у працевлаштуванні українців.

Законопроектом пропонується: заборонити суб'єктам господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, отримувати від заробітчан гонорари, комісійні та інші винагороди, — йдеться у пояснювальній записці до нормативного акту.

Окрім цього, проект закону встановлює адміністративну відповідальність за порушення законодавства. Йдеться про штрафи у розмірі 17−85 тис. грн залежно від правопорушення.

Також нардепи хочуть замінити ліцензування господарської діяльності з посередництва поданням декларації про провадження такої діяльності.

Законопроект передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів про ліцензування господарської діяльності, про зовнішню трудову міграцію та про зайнятість населення.

Нагадаємо, Кабмін має намір створити 500 тис. робочих місць, які дадуть можливість українцям місяць-два-три протриматися в умовах існуючих карантинних обмежень. Громадянам пропонують працювати у соціальній, комунальній, бюджетній сферах або у дорожньому будівництві, а також у програмі «Велике будівництво». Раніше трудові мігранти забезпечували надходження валюти в Україну на суму в 12 млрд дол. у 2019 році.